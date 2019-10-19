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برلمان

بيان عاجل لزيادة عدد محطات الوقود فى محافظة الإسماعيلية

السبت 19/أكتوبر/2019 - 06:00 ص
محطات وقود - أرشفية
محطات وقود - أرشفية
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حسن رضوان
أعلن عصام منسي عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، عن تقدمة ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال، بشأن توفير محطات وقود بمحافظة الإسماعيلية.

وأضاف "منسي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك مناطق كثيرة بالمحافظة لا يوجد بها محطات وقود مما يؤدي إلى عدم وجود وقود بالسيارات الموجودة بهذه المناطق التي تنعكس بالسلب على مصالح المواطنين وتؤدي إلى التكدس في باقي المناطق.

وأشار عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان إلى أن تقدم بطلب الإحاطة لكي يتم توجيهة إلى الجهات المعنية لتوفير محطات وقود والتحقيق في الأمر مما يعود بالنفع على مصالح المواطنين في النهائية.
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