متحدثا عن القطن..أبو صدام: سياسات الحكومة جعلت الفلاحين فريسة لجشع وطمع التجار

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بمحصول القطن وسياسات الحكومة تجاهه ترتب عليها نتائج إيجابية انعكست على زيادة المساحة المنزرعة و نجاح تسويق المحصول خلال الموسم الماضى 2018، ولكن فوجئ الفلاحين بعودة أزمة القطن مرة أخرى خلال الموسم الحالى 2019.



وأشار "أبو صدام" فى تصريحات لـ"صدى البلد" ، إلى أنه طبقًا للمادة 29 من الدستور فإن الحكومة تلتزم بشراء المحاصيل الأساسية من الفلاحين وعلى رأسها القطن مع تحقيق هامش ربح لهم ، وهذا مالم يحدث هذا العام .



وأوضح "نقيب الفلاحين" أن شركات القطاع العام (الوادى – الغزل والنسيج ) ملتزمة بشراء الأقطان بالتعاون مع شركات القطاع الخاص لذا يلقى وزير الزراعة اللوم على الشركات الخاصة بعدم التعاون فى النهوض بالقطن كما أمر الرئيس السيسي ، وأتهمهم بالتسبب فى أزمة القطن .



وناشد المسئولين بضرورة مراجعة جميع السياسات الخاصة بمحصول القطن من أول توفير بذور الزراعة وحتى تسويقه وبيعه ، لافتًا إلى أن الحكومة والشركات الخاصة تسببوا فى جعل الفلاحين فريسة لجشع وطمع التجار ؛ حيثُ طرحوا أسعار منخفضة لقنطار القطن .



وأضاف أنه بسبب تلك السياسة قد تقل مساحات زراعة القطن ، مع امتناع بعض الفلاحين عن زراعته لأنه لايحقق لهم الربح المرجو .

