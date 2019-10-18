Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

متحدثا عن القطن..أبو صدام: سياسات الحكومة جعلت الفلاحين فريسة لجشع وطمع التجار

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 12:56 م
القطن
القطن
Advertisements
شيماء مجدي
أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بمحصول القطن وسياسات الحكومة تجاهه ترتب عليها نتائج إيجابية انعكست على زيادة المساحة المنزرعة و نجاح تسويق المحصول خلال الموسم الماضى 2018، ولكن فوجئ الفلاحين بعودة أزمة القطن مرة أخرى خلال الموسم الحالى 2019.

وأشار "أبو صدام" فى تصريحات لـ"صدى البلد" ، إلى أنه طبقًا للمادة 29 من الدستور فإن الحكومة تلتزم بشراء المحاصيل الأساسية من الفلاحين وعلى رأسها القطن مع تحقيق هامش ربح لهم ، وهذا مالم يحدث هذا العام .

وأوضح "نقيب الفلاحين" أن شركات القطاع العام (الوادى – الغزل والنسيج ) ملتزمة بشراء الأقطان بالتعاون مع شركات القطاع الخاص لذا يلقى وزير الزراعة اللوم على الشركات الخاصة بعدم التعاون فى النهوض بالقطن كما أمر الرئيس السيسي ، وأتهمهم بالتسبب فى أزمة القطن .

وناشد المسئولين بضرورة مراجعة جميع السياسات الخاصة بمحصول القطن من أول توفير بذور الزراعة وحتى تسويقه وبيعه ، لافتًا إلى أن الحكومة والشركات الخاصة تسببوا فى جعل الفلاحين فريسة لجشع وطمع التجار ؛ حيثُ طرحوا أسعار منخفضة لقنطار القطن .

وأضاف أنه بسبب تلك السياسة قد تقل مساحات زراعة القطن ، مع امتناع بعض الفلاحين عن زراعته لأنه لايحقق لهم الربح المرجو .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نقيب الفلاحين: سعر 2100 جنيه لقنطار القطن مخيب للآمال

فشل نظام المزايدة على القطن.. والفلاحين: جاء في وقت غير مناسب

"الفلاحين": لهذا السبب القطن لم يجد من يشتريه

"يا مين يشترى القطن منى"..الفلاحين: سعر بيع القنطار ظالم..وشركات الحكومة لن تستطيع بمفردها شراء كل الكميات.. الزراعيين:الحكومة تتخذ إجراءات لتسويق القطن..والاتحاد يناشد وزارة الزراعة المعاونة فى البيع

غضب بين الفلاحين بسبب تراكم محصول القطن.. تفاصيل

انخفاض أسعار المواشي والأرز.. الفلاحين تكشف عن أهم المشاكل التي تواجه المزارعين

ترشيحاتنا

بعد اهتمام مانشستر يونايتد بضمه .. شاهد أفضل تصديات محمد الشناوي

بحضور وزير الأوقاف.. تصرف غريب من أحد المصلين أثناء خطبة الجمعة بمسجد أحمد البدوي

أسعار اسبيرانزا اليوم من الوكيل

المخرج محمد سامي يشتكي مي عمر للجمهور.. اعرف السبب

محمود الخطيب يغادر المستشفى.. وراحة 3 أسابيع

بعد تألقها فى اليونان.. شاهد فساتين مي عمر الساحرة

Advertisements

وفد إثيوبي في بروكسل: نبني سد النهضة لهذا الغرض

اخبار الرياضة.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من السوبر الأفريقي.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ الخطيب.. هجوم ناري من مصطفى يونس على الأهلي

الحبس وغرامة تصل لـ مليوني جنيه لكل من أفشى بيانات شخصية بالقانون الجديد

بحضور وزير الأوقاف.. تصرف غريب من أحد المصلين أثناء خطبة الجمعة بمسجد أحمد البدوي

بعد إلغاء رخصة الطيار مدى الحياة.. محمد رمضان مطلوب على جوجل

كواليس قرار اللجنة الخماسية بشأن الموعد الجديد لمباراة الأهلي والزمالك

أنيسة حسون تعلق على بيان النادي الأهلي بشأن الدوري

11 سبتمبر جديد.. إحباط هجوم إرهابي في فرنسا

رانيا يوسف سبقتها .. مي عمر تتصدر جوجل بجرأتها وإثارتها

ترك ألما في نفس كل مشجع.. فرج عامر يفتح النار على حكم مباراة سموحة وبيراميدز

أخبار السوشيال ميديا: بشرى تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها .. وهنا الزاهد تطلب المساعدة من جمهورها

أول تعليق من الأهلي على اهتمام مانسشتر يونايتيد بـ محمد الشناوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لامع ومجوهرات أنيقة.. سميرة سعيد تخطف الأنظار فى عمان

لسبب غريب.. سيدات الصين يحرصن على تطويل شعرهن.. صور

بفستان ستان أنيق.. وعد تتألق فى حفلها الغنائى بـ الأردن