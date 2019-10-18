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مرأة

انتبه.. فقدان الشهية والأرق من مؤشرات الإصابة بهذا المرض

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 02:41 م
انتبه .. فقدان الشهية
انتبه .. فقدان الشهية والارق من مؤشرات الاصابة بهذا المرض
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اسماء محمد
الأعراض والاضطرابات التى نعانى منها قد تكون مؤشر للإصابة بأمراض أخرى، ومن بين الاعراض التى يعانى منها البعض ولا يدرك انها مؤشر للإصابة بأمراض أخرى، هى: فقدان الشهية والأرق واضطرابات النوم حيث تعد مؤشر للإصابة بأمراض عديدة من بينها دوار المرتفعات.

وعرض موقع " boldsky " أهم أعراض مرض دوار المرتفعات والتى عادة تظهر بعد الوصول لمكان مرتفع خلال 12 لـ 24 ساعة، وهى: صداع الراس، غثيان، دوخة، قيء، ضيق في التنفس، إعياء، فقدان الطاقة، فقدان الشهية، اضطراب النوم أو الأرق، وتوجد مجموعة من الأعراض الحادة لمرض دوار المرتفعات.

وتوجد مجموعة من الأعراض الأكثر حدة لمرض دوار المرتفعات منها: تلون الجلد، و ضيق في التنفس حتى أثناء الراحة ، ضيق الصدر، مخاط دموي ، انخفاض الوعي، صعوبة المشي وعدم القدرة على المشي في خط مستقيم، النعاس الشديد والارتباك والتهيج وزيادة التنفس، والضعف والسعال الحاد.

إذا ترك الإنسان دون علاج فإن أعراض دوار المرتفعات تزداد حدة وسوءًا بمرور الوقت، فستحتاج إلى عناية طبية فورية ، والتي قد تسبب غيبوبة أو موت .
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