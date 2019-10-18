عجوز بـ7 أرواح.. شبح الموت طاردها وأنقذوها بإعجوبة.. شاهد

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو لعملية إنقاذ سيدة أغمى عليها فى مترو الأنفاق بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس .





ووفقأ للفيديو فإن أشخاص بمساعدة سيدة سقطت في السكة الحديدة الخاصة بمترو أنفاق العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس بعد أن أغمي عليها بعد أن دفعها شخص آخر دون قصد.





أظهرت كاميرات المراقبة سقوط شخص على الرصيف بعد أن أغمي عليه، وهو قد تسبب سقوطه في دفع السيدة التي سقطت في السكة الحديدية ، وعندما همّ المسافرون بإنقاذ السيدة ظهر قطار المترو، فقاموا بشدّ انتباه السائق من خلال التلويح بأيديهم وأكياسهم.



