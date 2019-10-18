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اقتصاد

اتفاقية تعاون مشترك بين غرفتي التجارة فى الدقهلية وسوهاج

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 12:58 م
اتفاقية تعاون مشترك
اتفاقية تعاون مشترك بين غرفتي التجارة فى الدقهلية و سوهاج
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ولاء عبدالكريم
قرر مجلس إدارة غرفتي سوهاج التجارية برئاسة خالد ابو الوفا وغرفة الدقهلية التجارية برئاسة المهندس  أحمد رعب وضع خطة تعاون مشترك خلال الفترة القادمة للاستفادة من الميزات النسبية لكلا الغرفتين.

ووقع رئيسا الغرفتين اتفاقية تعاون مشترك تتضمن دعم العلاقات الثنائية والاستفادة من الخبرات والمشروعات لدي كل منهما والسعي الي دعم التجارة المتبادلة في المحافظتين.

وتتضمن الاتفاقية تبادل الوفود التجارية والإدارية لمناقشة سبل التعاون في المرحلة القادمة بما يحقق طفرة في تجارة وصناعة المحافظتين.
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