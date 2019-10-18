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رياضة

سوهاج يعسكر غدا بـ المنيا استعدادا لأولى جولاته بالقسم الثانى

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:49 ص
نبيل محمود رامبوا
نبيل محمود رامبوا مدرب سوهاج
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رباب الهواري
قرر الجهاز الفنى لفريق سوهاج ، بقيادة نبيل محمود رامبوا ، السفر غدا إلى المنيا والدخول في معسكر مغلق قبل خوض أولي جولاته أمام فريق المنيا المقرر لها يوم الأحد علي ملعب إستاد المنيا الرياضي.


وقال نبيل محمود المدير الفنى لـ"صدى البلد"، إنه "قرر السفر غدا السبت في الساعة الواحدة والنصف ظهرا ،للدخول في معسكر قبل خوض أولي جولات الفريق ف الموسم الجديد أمام فريق المنيا".

ووعد رامبوا بتقديم لاعبيه بمستوى متميز أمام المنيا، وأشار إلى أن اللاعبين أستفادوا من فترة الأعداد، وتحقيق العديد من المكاسب الفنية والبدنية، وحالة الالتزام والانضباط لدى اللاعبين وتنفيذ التعليمات على الوجه الأكمل والوصول لأعلى درجات الانسجام والتفاهم.

وأسفرت قرعة مباريات الموسم المقبل بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد، والتي أجريت داخل مقر الاتحاد المصرى لكرة القدم عن خوض الفريق الأول بنادي سوهاج الرياضي، أولي مبارياته أمام فريق المنيا على ملعب إستاد المنيا الرياضي.
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