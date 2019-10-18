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أخبار العالم

5 أيام تحدد مصير نتنياهو .. المحاكمة أو رئاسة الحكومة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 01:04 م
بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
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سمر صالح
ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو تبقى أمامه 5 أيام لإعلان فشله فى تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال المحلل في الصحيفة "كارولينا لاندسمان" إن أمام بنيامين نتنياهو 5 أيام فقط حتى انتهاء مدة التفويض التي منحه إياها الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لتشكيل الحكومة، مشيرا إلى أنه فشل حتى اللحظة في حشد 61 من أعضاء الكنيست في الائتلاف.

ولن يمنح ريفلين نتنياهو تمديدًا لمدة أسبوعين لمواصلة جهوده، وهذا ما يعني أنه بعد خلال خمسة أيام وللمرة الأولى منذ استقالة رئيس الوزراء إيهود أولمرت في عام 2008؛ حيث منحت تسيبي ليفني الفرصة لتشكيل حكومة وفشلت، سيكون التفويض في يد شخص غير نتنياهو.

وأضاف أنه في غضون 5 أيام وللمرة الأولى منذ 11 عامًا سيتم منح شخص آخر غير نتنياهو فرصة حقيقية لتشكيل حكومة، موضحا أن هذا الشخص يسمي بيني جانتس.
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