مياه سوهاج تكرم العاملين بقطاع الموارد البشرية لحصولهم على درع التميز

كرم المهندس محمد بدري محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف ‏الصحي بسوهاج، العاملين بقطاع الموارد البشرية، وذلك لحصولهم على درع التميز في ‏مجال الموارد البشرية من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.‏



وأوضح المهندس محمد بدري أن الشركة حصلت على درع التميز لكونها من أفضل 10 شركات ‏على مستوى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك للالتزام بالمعايير التي وضعتها الشركة القابضة في ‏توحيد إجراءات التوظيف ومراجعة خطط العمالة وتقنين تسويات العاملين، وفقًا ‏لاحتياجات الشركات، بالإضافة إلى التأكد من ملاءمة الهيكل التنظيمي لاحتياجات ‏وحجم العمل.‏



