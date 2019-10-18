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اقتصاد

مياه سوهاج تكرم العاملين بقطاع الموارد البشرية لحصولهم على درع التميز

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 01:05 م
مياه سوهاج تكرم العاملين
مياه سوهاج تكرم العاملين بقطاع الموارد البشرية
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أمنة عبدالعظيم
كرم المهندس محمد بدري محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف ‏الصحي بسوهاج، العاملين بقطاع الموارد البشرية، وذلك لحصولهم على درع التميز في ‏مجال الموارد البشرية من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.‏

وأوضح المهندس محمد بدري أن الشركة حصلت على درع التميز لكونها من أفضل 10 شركات ‏على مستوى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك للالتزام بالمعايير التي وضعتها الشركة القابضة في ‏توحيد إجراءات التوظيف ومراجعة خطط العمالة وتقنين تسويات العاملين، وفقًا ‏لاحتياجات الشركات، بالإضافة إلى التأكد من ملاءمة الهيكل التنظيمي لاحتياجات ‏وحجم العمل.‏

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