مياه سوهاج تكرم العاملين بقطاع الموارد البشرية لحصولهم على درع التميز

كرم المهندس محمد بدري محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، العاملين بقطاع الموارد البشرية، وذلك لحصولهم على درع التميز في مجال الموارد البشرية من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وأوضح المهندس محمد بدري أن الشركة حصلت على درع التميز لكونها من أفضل 10 شركات على مستوى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك للالتزام بالمعايير التي وضعتها الشركة القابضة في توحيد إجراءات التوظيف ومراجعة خطط العمالة وتقنين تسويات العاملين، وفقًا لاحتياجات الشركات، بالإضافة إلى التأكد من ملاءمة الهيكل التنظيمي لاحتياجات وحجم العمل.
وأوضح المهندس محمد بدري أن الشركة حصلت على درع التميز لكونها من أفضل 10 شركات على مستوى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك للالتزام بالمعايير التي وضعتها الشركة القابضة في توحيد إجراءات التوظيف ومراجعة خطط العمالة وتقنين تسويات العاملين، وفقًا لاحتياجات الشركات، بالإضافة إلى التأكد من ملاءمة الهيكل التنظيمي لاحتياجات وحجم العمل.