بعد إلغاء رسوم مكالمات الإنترنت .. إليسا توجه رسالة إلى ثوار لبنان

وجهت الفنانة إليسا رسالة الى جمهورها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى «انستجرام».



ونشرت صورة تدعم فيها ثوار لبنان بعد المظاهرات التى أطلقوها لرفض رسوم للمكالمات التى تتم عن طريق الإنترنت وعلقت قائلة: «ربنا يبارك فيكو».



أعلن وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير إيقاف العمل بالقرار الحكومي القاضي بفرض رسوم مالية على الاتصالات التي تتم من خلال تطبيقات المكالمات على الهواتف الذكية والتي تستخدم شبكة الإنترنت، وسحب الفكرة برمتها وإسقاطها.





وجاء التراجع الحكومي عن فرض الرسوم، في ضوء التظاهرات الواسعة التي عمت كافة المناطق اللبنانية مساء اليوم، ونتج عنها أعمال تجمهر وقطع للطرق بالإطارات المشتعلة، وذلك خشية أن يكون فرض هذه الرسوم مقدمة لفرض أعباء ضريبية إضافية، تشمل البنزين وغيرها من المواد والمستلزمات.

