جامعة طنطا بـ قائمة الـ500 الأفضل عالميا في الهندسة والتكنولوجيا

أعلن الدكتور مجدي عبد الرؤوف الجوهري سبع رئيس جامعة طنطا، عن إدراج الجامعة ضمن أفضل 500 جامعة عالميًا، حيث حصلت علي الترتيب (401-500)، والثانية محليًا في قطاع الهندسة والتكنولوجيا علي مستوى الجامعات المصرية وفقًا لتصنيف التايمز العالمي 2020 م .



وأضاف "سبع"، أن هناك معايير أساسية يعتمد عليها تصنيف التايمز البريطاني أهمها الاستشهادات العلمية والنشر الدولي في المجلات ذات معامل التأثير ، والسمعة الأكاديمية، إضافة إلى نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطلبة، ونسبة الطلبة الأجانب، وإدارة الأعمال واستطلاع آراء متخصصين بالتعليم والدراسة بالخارج.



وأشار الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع ورئيس اللجنة العليا للتصنيف الدولي بالجامعة إلى الجهود التى تبذلها الجامعة لتحسين تصنيفها الدولي، موضحًا حفاظ الجامعة علي ترتيبها الدولي في ذات التصنيف للعام الثاني على التوالي، وذلك من خلال إجراءات تنظيمية واستراتيجية تتعاون في تنفيذها كافة قطاعات الجامعة وإداراتها المختلفة.



كما أكد الدكتور مصطفى الشيخ القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث دعم الجامعة المستمر للباحثين للنشر الدولي في المجلات العالمية ذات التأثير ، مما ينعكس بدوره على الارتقاء بتصنيف الجامعة عالميًا ويحقق مراكز متقدمة في عديد التصنيفات الدولية.