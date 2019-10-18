محترف كندي ينتظم في تدريبات النادى الأهلي

ينتظم المحترف الكندي جاسون ديروكو المنضم للفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي غدًا السبت في التدريبات الجماعية بعد وصوله القاهرة خلال الساعات الماضية.



وكان اللاعب قد وصل إلى القاهرة بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم التي أقيمت في اليابان، حيث يخضع للكشف الطبي خلال الساعات المقبلة لإنهاء إجراءات التعاقد والقيد في قائمة الفريق.



ويخوض الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي مواجهة مهمة اليوم الجمعة أمام فريق جزيرة الورد بالمنصورة في إطار منافسات بطولة الدوري.



