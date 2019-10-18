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محافظات

تحرير محاضر وغلق.. محافظ القاهرة يحذر الكافيهات والمقاهي المخالفة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 01:05 م
صدى البلد
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عبد العزيز جمال
شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق بتكثيف الحملات الأمنية لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام وخاصة إشغالات الكافيهات والمقاهي التي تتعدى على الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لهما مما يترتب عليه وجهة غير حضارية للعاصمة.

كما وجه "عبد العال" بمصادرة المضبوطات الكافيهات والمقاهي المخالفة وتحرير محاضر ضد هذه الكافيهات والمقاهي المخالفة وتحويلها للنيابة.

وفى إطار تلك التعليمات شنت أجهزة حي النزهة وشرق مدينة نصر حملة مفاجئة ومكبرة على مدار اليوم ضمت عدد من إدارات الحي المعنية بالتنسيق مع الجهات الأمنية وشرطة المرافق وجهاز شئون البيئة لإزالة كافة التعديات لمجموعة من المقاهي الكافيهات المخالفة المنتشرة بنطاق الحي.

وشملت الحملة الشوارع والميادين الرئيسية والمناطق المحيطة بالمنشآت الهامة والحيوية وحول المدارس تم خلالها تحرير محاضر 24 مقهى مخالف تعمل بدون ترخيص وإشغال طريق، وأسفرت عن رفع إشغالات عبارة عن 500 كرسي متنوع، وأكثر من 400 شيشة بمستلزماتها بخلاف التحفظ على عدد من طاولات الطعام ومراوح وإزالة كاملة لتعدياتها على الأرصفة ، وتم تحرير محاضر بيئة وإشغال وإدارة بدون ترخيص لكل مقهى وكافية مخالف وإيداع المضبوطات بالإحراز داخل مخازن الحي لعرضها على النيابة .

وصرح اللواء إيهاب عرفة مدير إدارة شرطة المرافق بأن الحملات الميدانية لرفع الإشغالات الثابتة والمتحركة وإزالة التعديات والمخالفات بجميع إشكالها تتم وفقاَ لخطة تشمل انتشارها بكافة أحياء مناطق القاهرة الأربعة ومستمرة يوميا وعلى مدار فترتي اليوم صباحا ومساء لحين تحقيق أهدافها في فرض الانضباط والنظام بالشارع القاهري والقضاء على كافة الظواهر السلبية ومعاقبة المخالفين لردعهم بالقانون.

وأكد أن الحملات التي شكلت على مدار اليوم شاملة معظم أحياء القاهرة بمناطقها الأربعة أسفرت عن تنفيذ 326 إزالة إدارية وتحرير 71 محضر إشغال طريق 31 محضر تلوث بيئة و10 محضر غلق إدارى، وتحرير 18 محضر بائع متجول وإزالة 3 لافتة إعلانية مخالفة، وتم مصادرة الإشغالات وإيداعها بمخازن الأحياء والمرافق وإحالة المخالفين للنيابة المختصة.
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