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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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توك شو

تعرف على رأي المواطنين في التفاعل مع الهاشتاج ..فيديو

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 03:37 م
رأي المواطنين في
رأي المواطنين في التفاعل مع الهاشتاج
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توك شو
عرض برنامج صباح البلد، الذي يذاع على برنامج "صدى البلد"، تقرير عن الهاشتاج الذي يتفاعل معه الجمهور أكثر من خلال مواقع التواصل الإجتماعي.

وذكر الجمهور من خلال التقرير أن متابعتهم للهاشتاج تترتب على اهتماماتهم والتريند الأكثر تصدرا وتأثيره في صفحات التواصل الاجتماعي.

وجاءت الهاشتاجات الخاصة بالكرة الأكثر ذكرًا، لميول الكثير من الشباب لها ولمتابعتها، ولكن أيضًا هناك هاشتاج كل فترة تتصدر صفحات التواصل الاجتماعي.

وجاء الهاشتاج الخاص بقضية قتل محمود البنا في محافظة المنوفية، التي أصبحت قضية رأي عام، وهو هاشتاج "إعدام_راجح_حق_محمود_فين"، أصبح هو الهاشتاج الأول في مصر.
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