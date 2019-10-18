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رياضة

سيدات الطائرة يواجه الشمس في الدوري.. اليوم

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 12:36 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يواجه فريق الكرة الطائرة سيدات بالأهلي فريق الشمس في تمام الثامنة من مساء اليوم على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.‏
وأكد حمدي الصافي، المدير الفني للأهلي جاهزية اللاعبات لمواجهة الشمس، مشيرا إلى أن الفريق استعد بقوة للمباراة باعتبارها من المواجهات الصعبة على الفريقين خاصة وأنها أمام منافس جيد وتأتي في بداية الموسم.

وأوضح أن الأهلى يضع أمامه دائما هدف واحد لا بديل عنه وهو الفوز وصدارة بطولة الدوري.
وأضاف الصافي أن الفريق يتعامل مع كل مباراة بشكل منفرد؛ لتحقيق الهدف المطلوب من منافسات الدوري.
يذكر أن فريق سيدات الطائرة حقق الفوز على الطيران في الجولة الثانية من الدوري بثلاثية نظيفة.

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