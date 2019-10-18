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رئيس حزب سوريا أولا: أردوغان مستمر فى تحقيق أطماعه ولا يحترم وقف إطلاق النار.. فيديو

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 01:41 م
صدى البلد
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توك شو
قال سلمان شبيب، رئيس حزب سوريا أولا، إن أردوغان لم يلتزم بأى اتفاقية لا تسمح له بتحقيق أطماعه بالأرض السورية، مشيرا إلى أن تركيا دائما تجد بدائل وستقوم بافتعال حجج لخرق وقف إطلاق النار والتمدد أكثر.

وأكد "شبيب" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أوردوغان يحاول خرق أراضى جديدة على الأرض السورية كما نرى فى الشمال، موضحا أن هذا السيناريو الجديد بنى نتيجة الاتفاقات التى تمس بالسيادة والأرض السورية، بالإضافة إلى أنه يعلن بأن أمريكا ستسمح لها بإقامة ما يسمى بالمنطقة الآمنة.

وأضاف أن هناك ترتيبات من قبل ترامب وافقت عليها تركيا والتى تضر سوريا، مشيرا إلى أن هذا غير مسموح ولن يتم ، كما أن شعبها سيقاوم تلك الترتيبات، مؤكدا أن هذا الإتفاق غير واضح عندما يؤكد على السيادة السورية وبنفس الوقت يسمح بالقيادة التركية بإنشاء تلك المنطقة التى طالما حلم بها أردوغان.

وأوضح رئيس حزب سوريا أولا، أن الترتيبات التى ذكرها ترامب الخاصة بالعدوان التركى بسوريا متناقضة، حيث يحمل بعض من هذه التناقضات حتى فى بنوده.
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