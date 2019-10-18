المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة: كل خطوة بالمشروع جاءت بعد دراسة متأنية

رافقت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مستثمري ورجال الأعمال المصريين بالخارج المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، في جولة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وقالت إن مشاركة المستثمرين جاءت بناء على رغبتهم بعد لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعرضهم للعديد من المشروعات والخطط الاستثمارية؛ لدعم جهود الدولة في التنمية والمساهمة في تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة 2030.



بدأت الزيارة بعرض توضيحي عن الأعمال التي تمت في العاصمة الإدارية الجديدة، وحجم الاستثمارات التي قامت بها الدولة، والتي تناولت ضخامة العمل وحجم الإنجازات في فترة زمنية قصيرة للغاية، وعرضا للرؤية المستقبلية للمشروع، واستيعابها الوزارات الحكومية لتخفيف الضغط عن العاصمة القديمة، وفتح باب المناقشات بين المستثمرين ومسؤولي العاصمة الإدارية الجديدة حول طرق الاستثمار في العاصمة ومستقبل الاستثمار فيها، واستراتيجيات المشاركة في هذه الخطط الطموحة للنهوض بالوطن.



وخلال العرض التوضيحي، استعرض العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، أمام مستثمري مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، ما حققته الشركة حتى الآن وما تم إنجازه، مؤكدًا أن "العاصمة" تعد أهم المشروعات القومية.



وأكد الحسيني للوفد أن تمويل المشروع كان ذاتيًا، موضحا أن شركة العاصمة الإدارية طبقًا للقانون، هي المالك والمطور والمخطط لمشروع العاصمة الإدارية؛ حيث بدأت أعمال الترفيق والإعلان عن خطط بيع الأراضي، وتخصيص حصيلة بيع الأراضي للإنفاق على مرافق العاصمة.



وتابع الحسيني أن كل خطوة نفذت في العاصمة كانت بعد دراسة متأنية لأبعاد هذه الخطوة، لتصبح العاصمة أيقونة عالمية معماريا وثقافيا وتكنولوجيا وعلى كل المستويات، مضيفا أن القاهرة القديمة بإرثها ستظل العاصمة، بينما العاصمة الجديدة تعد من ضواحي العاصمة الكبرى القاهرة، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من بنائها هو خلق مجتمع عمراني جديد على طراز عالمي.



وقد أعربت وزيرة الهجرة عن خالص شكرها للعرض التوضيحي، مشيرة إلى ختام المؤتمر بالعاصمة الإدارية للرد على الشائعات بالخارج، وتوضيح ما تقدمه مصر للبسطاء أيضا في تل العقارب وغيط العنب وغيرها وكل الطبقات، وليس الأغنياء وحدهم.



وأكدت أن مصر تتمتع بمناخ استثماري جيد للغاية، وأن مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" جذب الكثير من الخبرات في مجالات الاستثمار والاقتصاد، من المصريين بالخارج.



وتابعت أن الزيارة ستشهد أيضا جولة بالعديد من الأماكن؛ للوقوف على حجم الإنجازات التي شهدتها العاصمة الإدارية.