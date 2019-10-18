أناقة وجمال .. سميرة سعيد تشعل انستجرام بحفلها بدار الأوبرا

نشرت الفنانة سميرة سعيد صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام .
وظهرت سميرة سعيد فى الصورة بالقفطان المغربى بدار الاوبرا بالمغرب، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، مرتدية تاجا ذات ورق الشجر.
ونالت الصور العديد من التعليقات الايجابية، وجاء منها : «القفطان رائع وانتي رائعة»، و «جمال يزداد مع مرور الوقت أعشق»، و«في منتهي الأناقة والجمال»، و«ما شاء الله جتي غزالة».
وظهرت سميرة سعيد فى الصورة بالقفطان المغربى بدار الاوبرا بالمغرب، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، مرتدية تاجا ذات ورق الشجر.
ونالت الصور العديد من التعليقات الايجابية، وجاء منها : «القفطان رائع وانتي رائعة»، و «جمال يزداد مع مرور الوقت أعشق»، و«في منتهي الأناقة والجمال»، و«ما شاء الله جتي غزالة».