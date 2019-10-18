أناقة وجمال .. سميرة سعيد تشعل انستجرام بحفلها بدار الأوبرا

نشرت الفنانة سميرة سعيد صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام .



وظهرت سميرة سعيد فى الصورة بالقفطان المغربى بدار الاوبرا بالمغرب، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، مرتدية تاجا ذات ورق الشجر.



ونالت الصور العديد من التعليقات الايجابية، وجاء منها : «القفطان رائع وانتي رائعة»، و «جمال يزداد مع مرور الوقت أعشق»، و«في منتهي الأناقة والجمال»، و«ما شاء الله جتي غزالة».

