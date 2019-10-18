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فن

أناقة وجمال .. سميرة سعيد تشعل انستجرام بحفلها بدار الأوبرا

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 01:08 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة سميرة سعيد صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وظهرت سميرة سعيد فى الصورة بالقفطان المغربى بدار الاوبرا بالمغرب، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، مرتدية تاجا ذات ورق الشجر.

ونالت الصور العديد من التعليقات الايجابية، وجاء منها : «القفطان رائع وانتي رائعة»، و «جمال يزداد مع مرور الوقت أعشق»، و«في منتهي الأناقة والجمال»، و«ما شاء الله جتي غزالة».
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