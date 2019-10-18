لعيون أجمل .. طرق فعالة لمحاربة الهالات السوداء .. معرفة الاسباب أول طريق الوقاية والعلاج .. وماسكات طبيعية للقضاء عليها

اسباب ظهور الهالات السوداء .. عادات وأمراض

- وصفة سهلة جدا لعلاج الهالات السوداء بسرعة

- ماسك البطاطس والخيار .. علاج مضمون للهالات السوداء





وتعد الهالات السوداء من أكثر المشكلات التى تعانى منها النساء فى مختلف الأعمار، وعند الاصابة بها تظهر المنطقة الموجودة تحت العينين أغمق بسبب الأوعية الدموية الضيقة التي تسبب فرط تصبغ أو بسبب ترقق الجلد حول العينين.



وتشوه الهالات السوداء جمال المرأة وتجعلها أقل جاذبية وللوقاية منها عرض موقع " medicalnewstoday " أهم أسباب ظهور الهالات السوداء حول العينين، وهى:



- الارق واضطرابات النوم قلة أو عادات النوم السيئة.

- الحساسية مثل حمى القش.

- فرط تصبغ ، يحدث عندما ينتج الجسم المزيد من الميلانين.

- انخفاض مستويات الأنسجة الدهنية حول العينين.

- ترقق الجلد تحت العينين.

- فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

- التعرض المفرط لأشعة الشمس.

- فرك العيون المتكرر .

- شيخوخة الجلد .

- التدخين.

-الغدة الدرقية.

- إلتهاب الجلد.

- قطرات العين للزرق مثل بيماتوبروست.



ماسك لعلاج الهالات السوداء



عد ماسك زيت جوز الهند والبطاطس والخيار من أقوى وصفات علاج الهالات السوداء حيث تمتلك البطاطس خصائص تبييض تساعد على تخفيف الهالات السوداء ، في حين أن الخيار له تأثير تبريد وترطيب على الجلد ويساعد على تقليل الهالات السوداء أما زيت جوز الهند فيجمع بين كل هذه المزايا.



ونقدم لكم طريقة عمل ماسك زيت جوز الهند والبطاطس والخيار من أقوى وصفات علاج الهالات السوداء، وفقا لما ذكره موقع "boldsky" .



مكونات ماسك زيت جوز الهند والبطاطس والخيار:



1 ملعقة صغيرة زيت جوز الهند

1 بطاطس

1 خيار



طريقة استعمال ماسك زيت جوز الهند والبطاطس والخيار:



- قشرى بطاطس وخيار وقطعيها إلى قطع صغيرة وامزجيهم معًا للحصول على عجينة ناعمة.

- دلكي هذا العجينة برفق تحت عينيك بحركات دائرية لبضع دقائق، واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

- اشطفيه باستخدام الماء البارد واتركه حتى يجف ثم اتركيه بين عشية وضحاها.

- اشطفيه في الصباح باستخدام الماء البارد، كررى هذا العلاج يوميا فى الليل.



اسهل وصفة لعلاج الهالات السوداء



تدليك زيت جوز الهند فى منطقة العين لا يساعد فقط فى علاج الهالات السوداء، ولكن يقلل من الانتفاخات الموجودة حول العينين، وقدم موقع أسهل علاج للهالات السوداء باستخدام زيت جوز الهند.



مكونات علاج الهالات السوداء :



- زيت جوز الهند البكر "حسب الطلب"



طريقة استعمال علاج الهالات السوداء :



- اغسلي وجهك واتركيه يجف.

- خذى القليل من زيت جوز الهند البكر في يدك.

- دلكى زيت جوز الهند برفق على منطقة عينيك بحركات دائرية لمدة 5 دقائق تقريبًا قبل النوم واتركيه طوال الليل واشطفيه في الصباح.

- كرر هذا العلاج كل يوم فى الليل لرؤية النتيجة المطلوبة.

تعانى الكثير من السيدات من انتشار الهالات السوداء حول العينين مما يشوه جمالهن ويجعل مظهرهن أقل جاذبية، ولكن هناك وصفة سحرية لزيت جوز الهند ستقضي على هذه المشكلة.