الصين تعلن بدء بناء مفاعل نووي بالماء المضغوط شرقي البلاد

أعلنت مجموعة الصناعة النووية الوطنية الصينية رسميا بدء عملية بناء مفاعل نووي بالماء المضغوط باستخدام تكنولوجيا مطورة محليا، وذلك في مدينة تشانغتشو بمقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين.



وذكرت المجموعة -في بيان اليوم /الجمعة/- أن أعمال بناء الوحدة الخامسة لمعدات توليد الطاقة الكهرونووية باستخدام تكنولوجيا "هوالونغ 1" لمفاعل الجيل الثالث في تشانغتشو بدأت بالفعل، وأنه من المخطط أن يشمل مشروع تشانغتشو للطاقة النووية 6 معدات كهرونووية، تبلغ قدرة توليد الطاقة لكل منها مليون كيلو واط.



وتم تطوير مفاعل "هوالونغ 1" من جانب مجموعة الصين العامة للطاقة النووية ومجموعة الصناعة النووية.