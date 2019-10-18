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اقتصاد

الصين تعلن بدء بناء مفاعل نووي بالماء المضغوط شرقي البلاد

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 03:16 م
الصين تعلن بدء بناء
الصين تعلن بدء بناء مفاعل نووي بالماء المضغوط شرقي البلاد
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أ ش أ
أعلنت مجموعة الصناعة النووية الوطنية الصينية رسميا بدء عملية بناء مفاعل نووي بالماء المضغوط باستخدام تكنولوجيا مطورة محليا، وذلك في مدينة تشانغتشو بمقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين.

وذكرت المجموعة -في بيان اليوم /الجمعة/- أن أعمال بناء الوحدة الخامسة لمعدات توليد الطاقة الكهرونووية باستخدام تكنولوجيا "هوالونغ 1" لمفاعل الجيل الثالث في تشانغتشو بدأت بالفعل، وأنه من المخطط أن يشمل مشروع تشانغتشو للطاقة النووية 6 معدات كهرونووية، تبلغ قدرة توليد الطاقة لكل منها مليون كيلو واط.

وتم تطوير مفاعل "هوالونغ 1" من جانب مجموعة الصين العامة للطاقة النووية ومجموعة الصناعة النووية.
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