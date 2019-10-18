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فن

لما الشعب يجوع .. رسالة نارية من سيرين عبد النور للحكومة اللبنانية

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 01:40 م
صدى البلد
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منار نور
دعمت الفنانة سيرين عبد النور ثوار لبنان من خلال رسالة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

ونشرت صورة تدعم فيها ثوار لبنان بعد المظاهرات التى اطلقوها لرفض رسوم للمكالمات التى تتم عن طريق الانترنت وعلقت قائلة : " لما الشعب يجوع زيحو من الدرب الله يقويكن لبنان_ينتفض ".


أعلن وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير إيقاف العمل بالقرار الحكومي القاضي بفرض رسوم مالية على الاتصالات التي تتم من خلال تطبيقات المكالمات على الهواتف الذكية والتي تستخدم شبكة الإنترنت، وسحب الفكرة برمتها وإسقاطها.


وجاء التراجع الحكومي عن فرض الرسوم، في ضوء التظاهرات الواسعة التي عمت كافة المناطق اللبنانية، ونتج عنها أعمال تجمهر وقطع للطرق بالإطارات المشتعلة، وذلك خشية أن يكون فرض هذه الرسوم مقدمة لفرض أعباء ضريبية إضافية، تشمل البنزين وغيرها من المواد والمستلزمات.
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