ردود أفعال واسعة عن مؤتمر الإفتاء .. مفتي القدس: الفقه الإسلامي يتميز بالمرونة والشمول .. الخلايلة: الخلاف أمر حضاري وحدث في عصر النبي.. ودريان: تباين الآراء سنة كونية وستظل موجودة

البشاري:

الخلاف الفقهي يحتاج إلى إعادته إلى مساره الصحيح

مفتي القدس:

الفقه الإسلامي يتميز بالمرونة والشمول

مفتي الأردن:

الخلاف الفقهي أمر حضاري وحدث في عصر النبي

مفتي لبنان: