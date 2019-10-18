هذا ما يحدث لعقل المرأة بعد الحمل والولادة

عقل لا يشيب ولا تمسه الشيخوخة إلا نادرًا تلك هي أدمغة الأمهات، فقد يؤثر الحمل والولادة على عقل السيدات وكذلك عدم الإنجاب يغير من عقل عقل السيدات ليصبحن أقرب إلى الأمراض المرتبطة بالشيخوخة.





فقد تشير دراسة إلى أن إنجاب الأطفال قد يجعل النساء أكثر عقليًا في الحياة، فالسيدات اللاتي خضن تجربة الحمل والولادة لديهم أدمغة "أصغر" من النساء اللائي لم ينجبن أبدًا ، بناءً على فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي لأكثر من 12000 مريض.



ووفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ففي منتصف العمر ، تقل أعمار أدمغتهم عن ستة أشهر ، ويبدو أن وجود عدد أكبر من الأطفال حتى سن الخامسة ، أفضل بالنسبة للمادة الرمادية.



و يعتقد الخبراء أن الأمهات قد يستفيدن من هرمون الاستروجين ، وهو الهرمون الذي يتم إنتاجه أثناء الحمل ، أو أن يكون لهن دافع لنظام المناعة لديهم من حمل طفل.



وقالت الدكتورة آن ماري دي لانج ، أول مؤلفة الدراسة من جامعة أوسلو: "عندما تنظر إلى العوامل التي تؤثر على تقدمنا في العمر، يبدو أن إنجاب الأطفال يحدث فرقًا".



"قد تستفيد النساء اللائي لديهن أطفال من آثار إيجابية في وقت لاحق من الحياة ، والتي قد تنشأ لأن الهرمونات أو العوامل المناعية المرتبطة بالحمل والولادة يكون لها تأثير وقائي ضد شيخوخة الدماغ."



فيما قامت الدراسة بإجراء فحوصات دماغية لنساء متوسطات العمر، بمتوسط 54 عامًا، وحلل الباحثون أدمغتهم بناءً على مجموع المادة الرمادية وحجمها ، بما في ذلك في المناطق المهمة للذاكرة.

كما وجد الباحثون أن أدمغة الأمهات أصغر سنا من الناحية البيولوجية بنحو ستة أشهر عن أدمغة غير الأمهات ، مما قد يعكس تغيرات طويلة المدى في الدماغ ناتجة عن الحمل أو عن مطالب تنشئة طفل.



