إزالة لعقارين مخالفين في حي الجمرك بالإسكندرية

شن حي الجمرك بالإسكندرية، حملتي إزالة استهدفتا العقارين؛ رقم 16 ش وكالة الخضار، و15 حارة مدورة، التابعين لقسم شرطة الجمرك.



ففيما يتعلق بالعقار الأول تبين وجود شدة خشبية بالطابق الرابع عشر والأخير من العقار تم فكها والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



كما تم التوجه أيضًا للعقار رقم 15 في حارة مدورة، وتم منع البناء المخالف في المهد وفك الشدة الخشبية الموجودة بالطابق الأول علوي والتحفظ عليها وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وقالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي الحمرك، أن الحملة هدفت إلى التصدي لمخالفات البناء بنطاق الحي، والعمل على منع أي أعمال بناء مخالف في المهد وفرض الإنضباط والالتزام بالقانون على الجميع.



وأضافت في تصريحات صحفية لها أنه لاتزال أعمال الرقابة والرصد لأي مخالفات مستمرة بنطاق الحي، وذلك لفرض الإنضباط والإلتزام بالشوارع نطاق الحي وعدم السماح بالتعدي على المصلحة العليا للدولة.