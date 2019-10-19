موقع هندي: أحلام السيدات الحوامل متشابهة وهذا تفسيرها

يحلم الجميع حول العالم بأحلام غريبة، ولكن الأكثر غرابة أن بعض هذه الأحلام شائعة وليست حلم لشخص واحد فقط، فقد صنف العلماء وفقا لدراسة جديدة مجموعة من الأحلام للسيدات الحوامل على أنها الأكثر شيوعا حول العالم.



ووفقا لموقع تايمز أوف إنديا، فقد حدد العلماء رؤى متشابهة للسيدات على أنها الأكثر شيوعا، والأحلام المرتبطة بالحمل غير متعلقة بالسيدات المتزوجات فقط، فالحلم بالحمل يعد أمرا شائعا خاصة وإذا كانت السيدة على استعداد لاستقبال مولود فعليها ألا تفزع.



ووفقا للدراسة عليها الحصول على قسط مناسب من النوم والراحة بشكل مستمر حتى لا تتكرر الأحلام ويسيطر شعور الشك عليهن في مدى استعدادهن ليصبحن أمهات.



فسر العلماء أنه بالنسبة إلى السيدات الحوامل قد تؤدي أعراض الحمل مثل الغثيان وآلام الظهر إلى اضطراب النوم، مما يجعل السيدة تحلم بكل ما مرت به خلال اليوم، وعندما تفكر في الأمر، فمن المنطقي أن تراها في الحلم، وإليك النوعين الأكثر شيوعًا لأحلام الحمل وماذا تعني:



قد يظهر بالحلم التعرض للماء أو المسطحات المائية ، وهذا يعني أنك تفكرين باستمرار في التغيير الذي سيحدث في حياتك، بالإضافة إلى ذلك، فإن صورة الوقوف بجانب جسم مائي قد تشير أيضًا إلى اقتراب الولادة الكاملة لطفلك.



وإذا تضمن الحلم نسيان طفلك في مكان ما، فهذا يعني ببساطة أنك منشغلة في التفكير بأنك ستصبحين أما، لهذا فعند تكرار هذا الحلم تأكدي أنه ضمن مشاعرك بالأمومة وخوفك على طفلك القادم.