مفتي الجمهورية في صلاته بمسجد السيد البدوي: ذكر الله حياة للقلوب ومن علامات الإيمان.. صور

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصرية اليوم أن الذاكرين أحياء وغيرهم غير ذلك من خلال البدء ذكر الله حياة للقلوب ومن علامات الإيمان فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله .





جاء ذلك خلال إلقاء خطبة الجمعة بالمسجد الأحمدي بطنطا في ختام احتفالات محافظة الغربية بمولد العارف بالله السيد البدوي بعنوان «ذكر الله حياة القلوب" تزامنا مع احتفالات العيد القومي للمحافظة .





كما أوضح أن الأمم بلا إيمان لا تحكمها سوى شريعة الغاب لان القلوب غير المتصلة بالله لا أمان لها والإيمان يقوي المراقبة لله علي الا يكون الذكر باللسان فقط ولكن يجب استحضار عظمة الله بالقلب لان الله وحده هو النافع والمعطي .



