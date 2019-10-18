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ديني

مفتي الجمهورية في صلاته بمسجد السيد البدوي: ذكر الله حياة للقلوب ومن علامات الإيمان.. صور

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 01:50 م
مفتي الجمهورية فى
مفتي الجمهورية فى صلاته بمسجد السيد البدوي
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أحمد على
أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصرية اليوم أن الذاكرين أحياء وغيرهم غير ذلك من خلال البدء ذكر الله حياة للقلوب ومن علامات الإيمان فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله .

جاء ذلك خلال إلقاء خطبة الجمعة بالمسجد الأحمدي بطنطا في ختام احتفالات محافظة الغربية بمولد العارف بالله السيد البدوي بعنوان «ذكر الله حياة القلوب" تزامنا مع احتفالات العيد القومي للمحافظة .

كما أوضح أن الأمم بلا إيمان لا تحكمها سوى شريعة الغاب لان القلوب غير المتصلة بالله لا أمان لها والإيمان يقوي المراقبة لله علي الا يكون الذكر باللسان فقط ولكن يجب استحضار عظمة الله بالقلب لان الله وحده هو النافع والمعطي .

كان اللواء هشام السعيد محافظ الغربية قد استقبل اليوم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بديوان عام المحافظة قبل التوجه للمسجد الأحمدي لأداء صلاة الجمعة في ختام احتفال محافظة الغربية بمولد البدوي بحضور اللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا واللواء محمود حمزة مدير الأمن والدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية وحشد كبير من مريدي البدوي وسط اجراءات امنية مشددة.
مفتي الجمهورية في صلاته بمسجد السيد البدوي: ذكر الله حياة للقلوب ومن علامات الإيمان.. صور
مفتي الجمهورية في صلاته بمسجد السيد البدوي: ذكر الله حياة للقلوب ومن علامات الإيمان.. صور
مفتي الجمهورية في صلاته بمسجد السيد البدوي: ذكر الله حياة للقلوب ومن علامات الإيمان.. صور
مفتي الجمهورية في صلاته بمسجد السيد البدوي: ذكر الله حياة للقلوب ومن علامات الإيمان.. صور
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