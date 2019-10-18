بالتعاون مع الفاو.. انطلاق مشروع زراعة 100 فدان جديدة بواحة سيوة

بدأت محافظة مطروح التعاون مع المنظمات العالمية لاستغلال الأرضي وزيادة المساحات المنزرعة بها.



وشهد مجدى الغرابلي محافظ مطروح انطلاق وبدء مشروع زراعة 100 فدان بالنخيل والزيتون بمنطقة ابو شروف شرق واحة سيوة وتوزيعها على الشباب بالتعاون مع منظمة الفاو و تقديمها للدعم الفنى للمشروع وتدريب 100 شاب على الزراعة والري الحديث بالتنقيط .



وأطلق الغرابلي شارة البدء بزرع شتلة زيتون بالموقع للبدء بالمرحلة الأولى للمشروع بمساحة 30 فدانا مع الإعداد لزيادة المساحة إلى أكثر من 100 فدان من خلال بئر عميق على بعد 500 متر.



ووجه محافظ مطروح بدراسة طبيعة مياه الرى علميا ودرجة حرارتها المناسبة لرى الزراعات المستهدفة من النخيل والزيتون وإقامة حوض تبريد للمياه لتحقيق الاستدامة.



كما وجه بتقديم كافة الدعم للشباب وتذليل كافة العقبات لتحقيق المستهدف من المشروع وتوفير مصدر اقتصادى للشباب مع دعم جهود الدولة في مجال التنمية الزراعية.



وأكد أنه سيتم توزيع ارض المشروع لشباب سيوة من خلال التعاون مع مشايخ سيوة في وضع الضوابط والشروط المقننة لحصول الشباب على قطع الأرض التى سيتم توزيعها بما يحقق الرضا لجميع المتقدمين للاستفادة من المشروع، وضرورة الاستفادة من التدريب العملى الذى نظمته الفاو وخبرات مزارعي سيوة مع استمرار المتابعة للمشروع وإزالة كافة العقبات.



مقدما الشكر لجهود القوات المسلحة فى إزالة التعديات على أرض المشروع واستعادتها لشباب سيوة وكذلك لمنظمة الفاو على تعاونها مع محافظة مطروح.



وأوضح المهندس محمد يعقوب مساعد ممثل منظمة الفاو للبرامج ان المشروع يأتى بالتعاون مع محافظة مطروح ووزراتى الزراعة والرى ومنظمة الفاو التى تقوم بتدريب الشباب وتوفير الدعم الفنى، موضحة أن المشروع بدء منذ 2008 ولم يتم تنفيذه لوجود عدة من معوقات وتعدٍ على أرض المشروع المشروع تم إزالتها.