لخدمة الأهالي.. تخصيص قطعة أرض ﻹقامة مجمع خدمات بأولاد صقر

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم ( ١٢٦٣٤) بتخصيص قطعة أرض بمساحة ٧٢٥م الواقعة بحوض المدار رقم ٦ زمام ناحية بني حسن بمركز أولاد صقر لصالح الوحدة المحلية ببني حسن ﻹقامة مجمع خدمات عليها لخدمة أهالي المركز بناء على موافقة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.



أشار المحافظ الي ان الحد البحري منزل مخالف بعرض ٢٥م أملاك دولة والحد القبلي منزل مخالف بعرض ٢٥م أملاك دولة، والحد الشرقي جنابية وحرم الجنابية ٦م البر الايسر لترعة حانوت بطول ٢٩م والحد الغربي أرض زراعية ملك أهالي بطول ٢٩م .



وأضاف المحافظ أنه يأتي هذا القرار بعد الإطلاع علي قانون رقم 43 / 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وﻻئحته التنفيذية وتعديلاتهما ، وعلى موافقة الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالكتاب رقم١٦١١ في ٢٠١٩/٩/٢ على إقامة مجمع خدمات على مساحة٧٢٥م الواقعة بحوض المدار رقم ٦ زمام ناحية بني حسن مركز أولاد صقر، وعلى كتاب مديرية الزراعة بالشرقية رقم ٥٠٥٤ في ٢٠١٩/٤/١٥ والمعاينة المرفقة به ، وعلى موافقة المجلس التنفيذي للمركز بجلسته رقم٣ في 18 / 3 / 2019 وعلى كتاب رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر رقم ٣٦٣٣ في 18 / 6 / ٢٠١٩–علي تخصيص مساحة ٧٢٥م أملاك دولة ملك الوحدة المحلية ببني حسن مركز أولاد صقرلإقامة مجمع خدمات ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار وفقا للصالح العام.