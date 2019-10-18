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أخبار البلد

لا توجد استراتيجية.. الزراعيين: القطاع الخاص غير ملزم بشراء القطن من الفلاحين

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 01:43 م
القطن
القطن
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شيماء مجدي
قال فريد واصل، نقيب المنتجين الزراعيين: إن استراتيجية وزارة الزراعة فى استنباط أصناف جديدة من القطن طويل التيلة ومبكرة النضح خطوة جيدة، ولكن يجب أن يسبقها وضع استراتيجية تسويق جيد لمحصول القطن.

وأكد "واصل" خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن شركات القطاع الخاص غير ملزمة بشراء القطن من الفلاحين ، ولكن وزارة الزراعة تحدد لهم نسبة 10% من الأقطان لخلطه بالقطن قصير التيلة الذى يتم استيراده من الخارج.

وأضاف أن شركات القطاع الخاص تفضل أن تستورد قطن قصير التيلة من الخارج عن القطن المصرى لقلة أسعاره وبالتالى طرح خامات ومنتجات أقل سعرًا .

ونوه "نقيب المنتجين الزراعيين" إلى أن ليست هناك سياسات استراتيجية تحكم الأسواق وإنما كل فلاح يزرع مع نفسه ويبيع لنفسه مما يكون عبئا على المزارعين .

ولفت إلى أن المساحات المزروعة من القطن منخفضة مقارنة بالمساحات التي كان يتم زراعتها في الأعوام الماضية، وعلى الرغم من سمعة القطن المصري الجيدة على مستوى العالم إلا أن القطن لا يجد من يشتريه هذا العام.
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