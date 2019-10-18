الحاصل على برونزية العالم بالسومو يكشف عن أصعب مواجهات بالبطولة

قال عبد الرحمن الصيفي الحاصل على برونزية بطولة العالم برياضة السومو أن السومو يعتمد في الأساس على الأقوى والسرع والأمهر مؤكدا أن أي لاعب يريد أن يحصل على ميدالية ويتميز عليه أن يراعي تلك العوامل .



وأضاف الحاصل على برونزية بطولة العالم برياضة السومو خلال وجوده ضيفا ببرنامج 8 الصبح عبر فضائية dmc أن ميزان 85 كيلو إلى 115 يعتبر الأصعب في اللعبة، مشيرا إلى أنه يتدرب لما يقرب من ساعتين يوميا وله نظام غذائي معين.



وتابع أنه يفضل الوجبات التي تحتوى على بروتين، والمكملات الغذائية التى تعتبر شيء أساسي.



وأشار إلى أن أصعب المواجهات كانت أمام بطلي تايوان وإيران.