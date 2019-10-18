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رياضة

حلمي طولان مديرا فنيا لفريق إنبي خلفا لـ علي ماهر

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 01:41 م
حلمي طولان
حلمي طولان
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عبدالله هشام
أعلن نادي إنبي برئاسة زكريا السيد تعاقده مع حلمي طولان لتولى المهمة الفنية للفريق الاول لكرة القدم خلفا لـ علي ماهر الذي تقدم باستقالته امس بعد الهزيمة من الإنتاج الحربي .

ويعاون حلمي طولان في إنبي كلا من ممدوح المحمدي في منصب المدرب العام وسيد ياسين وخالد خليل لتدريب الحراس ويستمر الجهاز الإداري والطبي

جدير بالذكر ان فريق إنبي يحتل المركز الـ18 والأخير في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد نقطة واحدة جمعها من تعادله مع فريق طلائع الجيش وتلقي 3 هزائم .
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