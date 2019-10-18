عن مؤتمر مصر تستطيع.. برلماني: أمل جديد للاستثمار في مصر

أشاد مجدي ملك، عضو مجلس النواب، بجهود الدولة التي تجلت في إطلاق مؤتمر «مصر تستطيع» الذي نظمته وزارتا الهجرة وشئون المصريين بالخارج والتخطيط برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشاركت في هذه النسخة من المؤتمر 65 مجموعة من أكبر المستثمرين المصريين بالخارج، مؤكدًا على أنه يعتبر بمثابة بارقة أمل تبشر بالخير للاستثمار في مصر.



وأضاف "ملك" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مؤتمر مصر تستطيع استعرض نماذج مصرية ناجحة عادت إلى أرض الوطن لتعيد انطلاق استثماراتها من جديد من خلال دعوة وزارة الهجرة، التي أطلقت بتأييد من القيادة السياسية وأعطت لهم الثقة في المناخ المصري الجديد الحريص على تغيير الواقع الماضي بعد تهيئة البيئة التشريعية والمناخ المستقر أمنيًا وسياسيًا وتهيئة البنية التحتية من طرق وطاقة.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية أصبحت بيئة واعدة للنجاح بما تملكه من قوة بشرية تتمثل في 100 مليون سوق للعمل والاستهلاك ، لافتًأ إلى أن الجلسات التابعة للمؤتمر تؤكد جدية الدولة المصرية على السير قدمًا في دفع عجلة الاستثمار خلال السنوات القادمة.



يعد ذلك بعد انطلاق فعاليات مؤتمر مصر تستطيع الذى نظمته وزارتى الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والتخطيط، وشاركت فى هذه النسخة من المؤتمر 65 مجموعة من أكبر المستثمرين المصريين بالخارج، إضافة إلى ممثلي الوزارات المعنية ورؤساء كبرى الشركات ومنظمات المجتمع المدني شركاء مصر في التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال المال والأعمال من المصريين بهدف دمج دور المستثمرين المصريين بالخارج في جهود التنمية ضمن إطار استراتيجية الحكومة 2030.