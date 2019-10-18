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رياضة

الكشف عن موعد كلاسيكو إسبانيا الجديد

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 02:00 م
مباراة ريال مدريد
مباراة ريال مدريد وبرشلونة - أرشيفية
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القسم الرياضى
بعد التأجيل الرسمي لقمة الـ"كلاسيكو" بين ريال مدريد وبرشلونة، التي كان من المقرر إقامتها الأسبوع المقبل، أكدت مصادر إسبانية أن القمة سيتم إقامتها نهاية العام.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان الجمعة،تأجيل مباراة القمة بين برشلونة وضيفه ريال مدريد في دوري الدرجة الأولى، والتي كانت مقررة يوم 26 أكتوبر الجاري.

وطلبت رابطة الدوري الإسباني في وقت سابق هذا الأسبوع إعادة النظر في مكان وموعد المباراة بسبب الاحتجاجات والتوتر السياسي في كتالونيا، بعد سجن 9 زعماء انفصاليين.

وأفادت تقارير صحافية محلية أن الريال والبرسا رفضا فكرة إقامة المباراة في العاصمة مدريد، إلا أنهما بقيا الاحتمال مفتوحا على إمكانية تأجيل موعدها في حال استمرت أعمال الشغب.

وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أن الخيار الأرجح الآن، هو إقامة المواجهة في 18 ديسمبر المقبل، وهو ما يناسب الفريقين.

ويعني إقامة المباراة يوم 18 ديسمبر، أن المباراة المرتقبة ستكون وسط الأسبوع يوم الأربعاء، وهو موعد غير معتاد، ولكنه يناسب جدول الطرفين في تلك الفترة.

و سيتخذ الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرارا نهائيا بشأن موعد "الكلاسيكو" الاثنين المقبل، وسط ترقب كبير من جماهير كرة القدم حول العالم.
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