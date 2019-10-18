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حوادث

ضبط أجنبيين يبدلان كميات من الدولارالتالف عبر ماكينات ATM بالغردقة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 02:39 م
ضبط أجنبيان يبدلان
ضبط أجنبيان يبدلان كميات من الدولارالتالف عبر ماكينات ATM
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إبراهيم جادالله
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر القبض على شخصين يحملان جنسية أجنبية، استبدلا دولارات تالفة بالجنية المصرى من ماكينات الصراف الآلى ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


البداية بتلقى مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة، بلاغا من أحد البنوك بقيام شخص أجنبى بالحضور الى البنك، بدعوى تضرره أثناء تحويله مبلغ مالى من دولارات ،إلى العملة المحلية بمنطقة السنترال السياحى ، سحبت الماكينة 3 ورقات فئة 100 دولار ، ولم تستبدلها بأخرى من العملة المحلية او تردها .

وبالانتقال والفحص تبين قيام الشخص الأجنبي بالإشتراك مع شخص آخر يحمل ذات الجنسية، بنفس تاريخ الوصول والمغادرة والإقامة ، بجلب العملات المتهالكة والتالفة من فئة الدولار الأمريكى، وإدخالها للبلاد وإستبدالها من ماكينات الصرف الآلى بأُخرى محلية، ثم يقومان بشراء دولارات أُخرى صالحة من مكاتب الصرافة والعودة بها إلى بلادهما ، وضُبط بحوزتهما ( ورقة فئة المائة دولار مقلدة ، 10300 دولار أمريكى مستبدلين بأوراق سليمة ، 8537 دولار أمريكى متهالك ، ومبالغ أجنبية ومحلية".

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقررا قيامهما بتكرار ذات الأمر 4 مرات، وأضافا برفض البنوك ببلدهما قبول الأوراق التالفة والمتهالكة وإعدامها مقابل منح أصحابها نسبة 25 % من قيمتها عقب مرور ثلاث سنوات.

يُشار إلى تعرض البنوك لخسائر مالية من جراء تلك الوقائع نظرًا لعدم قبول الخزينة الرئيسية بالبنك المركزى تلك العملات مما يؤثر سلبًا على الإقتصاد القومى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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