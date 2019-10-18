مسرحية أهلا رمضان على منصة Watch It.. فيديو

المسرحية من تأليف وليد يوسف وإخراج خالد جلال ومن إنتاج شركة ثري فيجن للإنتاج الفني بعدما حصلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على حقوقها وتعاقدت مع المنصة لتقديم نسختها الرقمية.



وصرحت إدارة منصة WATCH iT أن مسرحية أهلا رمضان هي باكورة الأعمال المسرحية الجديدة التي ستقدمها المنصة وسيتوالى إضافة الكثير من المحتوى الرقمي في مختلف المجالات.

أعلنت منصة Watch It الرقمية أنها ستقدم لمشتركيها حصريا فى بداية نوفمبر القادم ولأول مرة مسرحية "أهلا رمضان" والتي يقوم ببطولتها الفنان محمد رمضان.