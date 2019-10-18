Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في عيد ميلادها .. حقيقة زواج حورية فرغلي من ثري عربي سرا

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 01:59 م
حورية فرغلي
حورية فرغلي
Advertisements
آيه عاطف
يحل اليوم، عيد ميلاد الفنانة حورية فرغلي، التي تعرضت للعديد من الشائعات على مدار مشوارها الفني، كان من بينها شائعة زواجها من ثري عربي في السر.

وأكدت حورية فرغلي وقت انتشار هذه الشائعة، إنها لا تحب الرد على الشائعات لكن شائعة زواجها أزعجتها كثيرًا، حيث قالت في إحدى البرامج، : "أنا من عائلة كبيرة وحريصة جدًا على المحافظة على اسم عائلتي قدر المستطاع، ورغم نفي المسئولة الإعلامية عني هذا الخبر إلا أن الناس استمرت في نشر الأكاذيب.

يذكر أنه لمع نجم الفنانة حورية فرغلي، في مسلسل "حكايات بنات"، والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا طوال فترة عرضه لتناوله الحياة اليومية للفتيات بشكل طبيعي وتلقائي جدًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النجوم وركوب الخيل .. عاصى الحلانى يفقد وعيه.. كسر أنف حورية فرغلي.. وكريم عبد العزيز يقع فى الترعة

في عيد ميلادها .. حورية فرغلي لن تتمكن من الإنجاب لهذا السبب

ترشيحاتنا

لما الشعب يجوع .. رسالة نارية من سيرين عبد النور للحكومة اللبنانية

أول تعليق من الأهلي على اهتمام مانسشتر يونايتيد بـ محمد الشناوي

المدورة.. حكاية جبل بالفيوم عمره 45 مليون سنة يمتلئ بكهوف الملائكة.. صور

الفاتيكان يطلق سبحة صلاة إلكترونية.. وهذا سعرها.. صور

رانيا يوسف سبقتها .. مي عمر تتصدر جوجل بجرأتها وإثارتها

11 سبتمبر جديد.. إحباط هجوم إرهابي في فرنسا

Advertisements

وفد إثيوبي في بروكسل: نبني سد النهضة لهذا الغرض

بحضور وزير الأوقاف.. تصرف غريب من أحد المصلين أثناء خطبة الجمعة بمسجد أحمد البدوي

اخبار الرياضة.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من السوبر الأفريقي.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ الخطيب.. هجوم ناري من مصطفى يونس على الأهلي

الحبس وغرامة تصل لـ مليوني جنيه لكل من أفشى بيانات شخصية بالقانون الجديد

بعد إلغاء رخصة الطيار مدى الحياة.. محمد رمضان مطلوب على جوجل

كواليس قرار اللجنة الخماسية بشأن الموعد الجديد لمباراة الأهلي والزمالك

رانيا يوسف سبقتها .. مي عمر تتصدر جوجل بجرأتها وإثارتها

11 سبتمبر جديد.. إحباط هجوم إرهابي في فرنسا

أخبار السوشيال ميديا: بشرى تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها .. وهنا الزاهد تطلب المساعدة من جمهورها

هل يشارك محمد صلاح في مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد.. يورجن كلوب يجيب

وفاة الملاكم الأمريكي باتريك داي بعد ضربة قاضية .. فيديو وصور

مانشستر يونايتد يكشف حقيقة ضم محمد الشناوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لامع ومجوهرات أنيقة.. سميرة سعيد تخطف الأنظار فى عمان

لسبب غريب.. سيدات الصين يحرصن على تطويل شعرهن.. صور

بفستان ستان أنيق.. وعد تتألق فى حفلها الغنائى بـ الأردن