في عيد ميلادها .. حقيقة زواج حورية فرغلي من ثري عربي سرا

يحل اليوم، عيد ميلاد الفنانة حورية فرغلي، التي تعرضت للعديد من الشائعات على مدار مشوارها الفني، كان من بينها شائعة زواجها من ثري عربي في السر.



وأكدت حورية فرغلي وقت انتشار هذه الشائعة، إنها لا تحب الرد على الشائعات لكن شائعة زواجها أزعجتها كثيرًا، حيث قالت في إحدى البرامج، : "أنا من عائلة كبيرة وحريصة جدًا على المحافظة على اسم عائلتي قدر المستطاع، ورغم نفي المسئولة الإعلامية عني هذا الخبر إلا أن الناس استمرت في نشر الأكاذيب.



يذكر أنه لمع نجم الفنانة حورية فرغلي، في مسلسل "حكايات بنات"، والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا طوال فترة عرضه لتناوله الحياة اليومية للفتيات بشكل طبيعي وتلقائي جدًا.