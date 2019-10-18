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توك شو

تعرف على حقيقة فرض ضرائب على السجائر والمشروبات الغازية وكروت الشحن

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 02:23 م
صدى البلد
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توك شو
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرا بعنوان "أبرز الشائعات التى تم تداولها مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعى".

ونفى التقرير، الشائعة المتعلقة بتسريح أعداد كبيرة من موظفى الجهاز الإدارى للدولة توفيرا للنفقات، بينما فى الحقيقة هى سعى الحكومة لتطوير ورفع كفائته دون المساس بحقوق الموظفين أو تسريحهم، كما برزت شائعة اعتزام مصر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، لكنها فى الحقيقة وفقا ما أعلنته وزارة المالية أن الاقتصاد المصرى فى تحسن مستمر وملحوظ بكل المجالات.

وتابع التقرير، أن هناك شائعة وقف الحكومة استقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدا أنه فى الحقيقة أعلنت وزارة الإسكان أنهم مستمرون فى تلقى جميع الطلبات المقدمة من المواطنين دون رفض أى طلب، لافتا إلى شائعة فرض ضريبة جديدة على السجائر والمشروبات الغازية لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحى، لكن الحقيقة هى عدم وجود أى ضرائب جديدة وعد فرضها إلا بنص قانونى بموافقة البرلمان.

وأشار التقرير، إلى أن شائعة إلغاء الإعفاءات الجمركية فى قانون الجمارك الجديد، إلا أن وزارة المالية أعلنت بعدم المساس بها بمشروع القانون الجديد الخاص بها، بالإضافة إلى شائعة حذف مليون مواطن ضمن المرحلة الخامسة لتنقية البطاقات التموينية، لكن الحقيقة هى إنه لم يتم البدء بها حتى الآن ولن يتم حذف أى مواطن منها.
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