سارة مجدي تكتب: هو الحب بيخلص امتي ؟



"بعد الجواز بيبقوا اخوات “



"مفيش حاجة اسمها حب اصلا “



"الجواز بيموت أي حب "



"الحب ده مرحلة بتخلص و بتقابلي الوحش "







لو سمعت جملة من دول قبل كده .. أو قلت جملة منهم .. المقال ده ليك .. حتي لو مسعمتش و مقلتش .. أكيد فكرت ما بينك و بين نفسك .. هو للحب تاريخ صلاحية ؟ هو الحب بينتهي ؟



علاقات كتير بتنتهي نهاية غير متوقعة..الناس اللي كنا بنقول ان مستحيل اليوم يعدي من غيرهم..عادي بعدوا واليوم عدي..صحيح محدش بيموت بسبب غياب حد و الأيام بتعدي ..النهايات بتختلف سواء "خوف..خيانة..قسوة..عدم تفاهم..اهمال"..ايآ كان اسباب النهاية مختلفة من شخص لشخص..لكن المضمون واحد "في إتنين مش هيكملوا مع بعض"..



عشان نعرف الحب بينتهي ولا لأ .. ايه هو الحب أصلا ؟ مفهومك عنه ايه ؟



احنا بنحب أهلنا ..بنحب أصحابنا ..بنحب الكورة ..بنحب السينما .. بنحب المزيكا..بنحب الكتب..بنحب القهوة وبنحب الاكل ..بنحب حاجات كتير..كلمة حب دي كلمة عامة بـتشمل حاجات كتير..



الحب فعل و عشان كده مينفعش يتلخص في سطرين .. ولا مقالة كاملة .. و عشان هو فعل فبيختلف من شخص للتاني و ازاي بيعبر عنه ..



بـس من غير فلسفة ببساطة ..الحب لما تبقي مطمن و حاسس بأمان ..لما تكون قادر تتعري من أي خوف و تبقي عارف إن بوحك بخوفك حيطمنك مش حيزيد خوفك .. الحب لما تقول عن وحش عملته أو حصل فيك و تفضل متشاف بروحك الحلوة .. الحب صبر علي اللي بتحبه مش ورقة و قلم و بتكتب وراه غلطاته .. الحب ثقة و لو في يوم اتهزت من أي طرف بيبقي سببها خوف.. الثقة مبتتجمعش مع الخوف لأن الحب لما تكون مشاعرك أصدق حتي من كلمة حب.. بـتكون حاسس إنك في امان و مش خايف .. كأنك وصلت بيتك و انت كنت تايه وبتدور عليه ..



الحب مبينتهيش..لو حبيت بجد مستحيل تنسي الحب ده ..ممكن علاقتك بالشخص اللي بتحبه ده تنتهي..وحياتكم بعد كدة تمشي عادي كل واحد يشوف حياته..بس هيفضل جواك جزء ضلمة..يا إما بتفتكر الشخص ده و بتحن .. يا إما لو كان شخص مؤذي بيفضل علامة سودة بتفكرك متكررش غلطاتك تاني .. ساعتها الحب بيموت ..لأن الطرف اللي كان متعود يدي حب و أمان و اخد قصاده حزن و خذلان و خوف.. ساعتها بمنتهي القوة بيقول " عفوًا, لقد نفذ رصيد حبك"







يعنى ايه ممكن يجى يوم ورصيد الحب ده يخلص؟



طب هو الرصيد ده قد ايه ؟



امتي اقدر اعرف انه قرب يخلص ؟ وامتى اعرف ان لسه عندى رصيد تانى ؟



حتصدقني لو قلتلك الإجابة في تلت كلمات بس ؟ طيب حتصدقني لو قلتلك إن التلت كلمات دول .. بعد تحليلات كتير..وقصص كتير عيشتها وسمعتها وقريت عنها و سألت متجوزين مبسوطين جدا و ينفعوا يبقوا relationship goals و علاقات من نوع اللهم ما احفظنا اخوات متجوزين ..



أجابه الاسئلة اللي فوق دي :



انهم مش اصحاب !



لما بتكونوا صحاب .. بيبقي كل حاجة عايزين تعملوها مع بعض ..بتعرفوا تنبسطوا و تخرجوا .. و عارفين طباع بعض الوحشة قبل الحلوة و قابلين بعض بكل حاجة .. و ده بيلغي فكرة التوقعات الخيالية لأنكم عارفين كل حاجة عن بعض فالموضوع بيشبه لما بتتجوزوا انكم اتنين صحاب قرروا يعيشوا مع بعض!



لما بتكونوا صحاب ..الحب اللي ما بينكم بيقوي ..لأنه حبيبك/ حبيبتك بيبقي كمان الصاحب اللي واثق فيه و في حبه و انه دايما موجود ..و بيخلق ما بينكم حالة حلوة فيها ثقة و حب و هزار و تفاهة لذيذة ..كل يوم بنسبالكم حالة حلوة هدفها تبسطوا بعض و تعبروا عن حبكم لبعض !



فكرة انكم صحاب و بتحبوا بعض بتلغي فكرة "ان ده كان الإختيار المناسب اللي قدامي " لأن ببساطة عقلك و قلبك متفقين.



لو انتوا صحاب .. ف انتوا متعودين علي بعض ..مفيش مفاجأت بعد الجواز .. ولا زهق !



كتير حيقولي مسئولية البيت و العيال بتخنق الحب ده .. و حقول إن ده شيء نسبي بيختلف من شخص ل شخص .. في شخص ضعيف مبيعرفش يفصل و يقرر إن ميموتش اهم علاقة في حياته و في واحد مش حاطط علاقته بحبيبته اللي هي صاحبته و اقرب حد له أولوية .. فحبها بيموت من اهماله و حب ليها بيموت من تركيزه علي أي حاجة تانية غيرها هي و علاقتهم !



تعالوا اقولكم حدوتة حلوة عن أنور وجدي و ليلي مراد ..قالت فيها جملة عظيمة !



بعد سنين من إنفصال "انور وجدي" عن "ليلي مراد"..ظهرت الفنانة ليلي في الاعلام..و سألوها عن اسباب الانفصال..إبتسمت إبتسامة حزن وقالت"كان عصبي..كان عصبي جدآ..معرفتش اتفاهم معاه..كنت عارفه انه بيعاني من مرض خطير في الكلي بس وقتها كنت صغيرة ومعرفتش أتحمل ده ..وبعد ما انفصلنا عرفت ان المرض دا بيأثر علي اعصابه غصب عنه..كنت عارفة انه بيحبني..بس عصبيته دمرتنا..للأسف مش كل الامنيات ينفع تتحقق ولو رجع بيا الزمن كنت استوعبت وفهمت ازاي اتعامل معاة..ببساطة مكناش سيبنا بعض..المذيعة سألتها -لسة بتحبيه؟-.. ضحكت و قالت "وهو من امتي الحب بيخلص..احنا بنتنجب وجعه بس علشان نكمل حياتنا"..





مفيش حاجة اسمها الحب الاول أو الحب التاني..الحب هو الحب اللي بيدوم ويكمل..لو أول شخص حبيته علاقتك بي انتهت..يبقي ده الوجع الاول مش الحب الاول.. لا نهايات للحب ، الحب الذي ينتهي لم يكن حبًا .











