بعد أزمة مباراة القمة.. تفاصيل مشادة نادر شوقى مع مسؤول في اتحاد الكرة

شن نادر شوقي مسئول الشركة التي تدير نادي الجونة هجوما ضاريا على اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.



كان نادر شوقي أعلن عن تضامن إدارة ناديه مع البيان الصادر من النادي الأهلي بشأن عدم خوض أي مباراة بالدوري، مشددًا علي أن الجونة لن يخوض مباراة الأهلي بـ الدوري.



وانتقد نادر شوقى معلقا على ما نشره المدير التنفيذى للجبلاية وليد العطار عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" حول تأجيل مباراة الكلاسيكو الإسباني لدواع أمنية وقال : بلاش نخش فالموضوع ده... احنا مش طالبين غير الاحترام هات الناديين على الترابيزة واتكلم معاهم مش نظام هو ده النظام، انت بتقارن ايه بقي، هناك في تواصل واحترام هنا في هو ده النظام فا بلاش ناخد حته ونسيب حتت..



وجاء رد مدير الجبلاية على النحو التالي : مين إللى قال إن ده محصلش الأمر الذي جعل نادر شوقى يجيب قائلا: لا محصلش قبل القرار.



يذكر أن النادي الأهلي أصدر بيانًا، أمس الخميس، أكد فيه رفضه خوض أي مباراة في الدوري المصري قبل مباراة القمة والتي كان مقررًا لها يوم السبت المقبل قبل أن يقوم اتحاد الكرة بتأجيلها إلى أجل غير مسمى لأسباب أمنية.

