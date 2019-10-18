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منوعات

فتاتان تغيران التاريخ.. بث مباشر لـ أول رحلة نسائية للفضاء

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 02:11 م
رائدتي الفضاء كريستينا
رائدتي الفضاء كريستينا كوتش، وجيسيكا مائير
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أماني إبراهيم
بدأت المهمة التاريخية لأول رحلة نسائية بالفضاء في التاريخ.

وحرصت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا على توثيق هذا الحدث بتصويره من خلال تقنية البث المباشر، ومن المقرر أن تستمر رحلة رائدتي الفضاء كريستينا كوتش، وجيسيكا مائير، لمدة 6 ساعات و50 دقيقة.

وتتلخص المهمة في الوصول إلى محطة الفضاء الدولية لاستبدال وحدة شحن البطارية التالفة في الجزء الخارجي من المحطة.

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