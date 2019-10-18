الشيخ مات يا ابنى.. ريهام سعيد تسخر من قلة حظها والنحس فى حياتها

نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك معلقة عليها: «أنا أوووى».



وكان مضمون الصورة عبارة عن سخرية من حظها حيث كتبت قائلة: «لو سمحت أنا جاى للشيخ عشان يفك لى النحس- الشيخ مات يا ابنى..".



يأتي ذلك، بعد ما كشفت ريهام سعيد عن نص الحكم في قضيتها المعروفة إعلاميًا بـ «قضية السمنة»، إذ نشرت عبر حسابها الشخصى على موقع الصور "انستجرام" صورة مكتوب عليها معنى اسم الله الجبار الذى يجبر قلوب العباد، وعلقت ريهام سعيد على الصورة قائلة: "حكمت المحكمة بعدم الاختصاص، وإحالتها للمحكمة الاقتصادية".



وتضمنت الدعوى التي تقدم بها أحد المحامين ضد ريهام سعيد بأن الشعب تفاجأ خلال برنامج "صبايا" المذاع على قناة الحياة، أن الإعلامية توجه فيه إهانات بالغة لقطاع كبير من المصريين واستخدمت عبارات، وأوصاف لا تليق أن تقال فى برنامج.



وذكرت الدعوى أن ريهام سعيد سخرت من مرضى السمنة، وقالت عنهم إنهم ميتون، وأنهم عالة على أسرهم وعالة على المجتمع، وزعمت أن المرأة التخينة تشوه المنظر ورائحتها كريهة، وتحتوي على سموم فى تعميم غريب عن جميع مرضى السمنة، ما أهان عدد كبيرًا من الشعب.



وتضمنت الدعوى أن ما صدر من المعلن إليها يعد تصريحا غريبا أن يصدر من مذيعة كبيرة على الهواء مباشرة، وفي برنامج مشهور يذاع فى جميع أرجاء الوطن العربى، ما تسبب فى أن تقوم النقابة العامة للإعلاميين، وكذلك قناة الحياة بوقف البرنامج.





