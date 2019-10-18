Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الشيخ مات يا ابنى.. ريهام سعيد تسخر من قلة حظها والنحس فى حياتها

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 03:28 م
الاعلامية ريهام سعيد
الاعلامية ريهام سعيد
Advertisements
شيماء مجدي
نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك معلقة عليها: «أنا أوووى».

وكان مضمون الصورة عبارة عن سخرية من حظها حيث كتبت قائلة: «لو سمحت أنا جاى للشيخ عشان يفك لى النحس- الشيخ مات يا ابنى..".

يأتي ذلك، بعد ما كشفت ريهام سعيد عن نص الحكم في قضيتها المعروفة إعلاميًا بـ «قضية السمنة»، إذ نشرت عبر حسابها الشخصى على موقع الصور "انستجرام" صورة مكتوب عليها معنى اسم الله الجبار الذى يجبر قلوب العباد، وعلقت ريهام سعيد على الصورة قائلة: "حكمت المحكمة بعدم الاختصاص، وإحالتها للمحكمة الاقتصادية".

وتضمنت الدعوى التي تقدم بها أحد المحامين ضد ريهام سعيد بأن الشعب تفاجأ خلال برنامج "صبايا" المذاع على قناة الحياة، أن الإعلامية توجه فيه إهانات بالغة لقطاع كبير من المصريين واستخدمت عبارات، وأوصاف لا تليق أن تقال فى برنامج.

وذكرت الدعوى أن ريهام سعيد سخرت من مرضى السمنة، وقالت عنهم إنهم ميتون، وأنهم عالة على أسرهم وعالة على المجتمع، وزعمت أن المرأة التخينة تشوه المنظر ورائحتها كريهة، وتحتوي على سموم فى تعميم غريب عن جميع مرضى السمنة، ما أهان عدد كبيرًا من الشعب.

وتضمنت الدعوى أن ما صدر من المعلن إليها يعد تصريحا غريبا أن يصدر من مذيعة كبيرة على الهواء مباشرة، وفي برنامج مشهور يذاع فى جميع أرجاء الوطن العربى، ما تسبب فى أن تقوم النقابة العامة للإعلاميين، وكذلك قناة الحياة بوقف البرنامج.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب حلقة السمنة.. قومي المرأة يشكو ريهام سعيد لـ الأعلى للإعلام

بعدما تنمرت عليهم ريهام سعيد.. كيف ثأر المجتمع لمرضى السمنة

محاكمة ريهام سعيد 14 أكتوبر بعد تصريحات السمنة

محاولة أخيرة لاستعطاف الجمهور.. ريهام سعيد على باب المحكمة بسبب السمنة.. فيديو

محاكمة ريهام سعيد بعد تصريحات السمنة اليوم

مقدم البلاغ ضد ريهام سعيد في حلقة السمنة يقدم للمحكمة قرار وقفها عن العمل

ترشيحاتنا

أمر إذا فعلته يوميا يمنحك 1000 حسنة من الله تعالى .. تعرف عليه

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة 18-10-2019 والقنوات الناقلة

تعرف على حقيقة فرض ضرائب على السجائر والمشروبات الغازية وكروت الشحن

بدون مكياج.. هيدي كرم بإطلالة صباحية في الويك اند

وزير الأوقاف يخطب من مسجد أحمد البدوي بطنطا.. تصرف غريب أثناء الخطبة يثير بلبلة.. جمعة: هذا الأمر إذا فعلته يوميا يمنحك 1000 حسنة من الله.. وأمران يجليان الصدأ عن القلوب.. فيديو

بالزي اليوناني.. مي عمر تتألق برفقة زوجها في أثينا.. فيديو وصور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. ملكة السويد تختار فستانا بتوقيع مصمم عربي شهير

بفستان لامع ومجوهرات أنيقة.. سميرة سعيد تخطف الأنظار فى عمان

لسبب غريب.. سيدات الصين يحرصن على تطويل شعرهن.. صور