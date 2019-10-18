الفيوم فى معسكر مغلق استعدادا للقاء الألمونيوم بعد غد

يدخل فريق الفيوم لكرة القدم بقيادة الكابتن محمد محسن ابو جريشة المدير الفنى اليوم الجمعة، معسكرا مغلقا استعدادا للقاء فريق الألمونيوم الاحد القادم بملعب الأسيوطي فى افتتاح مباريات الدورى الممتاز ب.



وأكد المحاسب علي مسعود رئيس مجلس إدارة النادى، أنه تم صرف مستحقات اللاعبين وليست لديهم أي مستحقات طرف النادي وذلك تشجيعا لتحقيق نتيجة طيبة في افتتاح الدوري وأن الفريق سيؤدى اليوم التدريب الاساسى.



وأضاف خالد محمود المدير الإدارى للفريق، أن جميع اللاعبين جاهزين لبداية الدورى فى مجموعة الصعيد باستثناء اللاعب احمد تيمور والذى يغيب عن المباراة الاولى للإيقاف مباراة واحدة.



وأشار إلي أن المباراة ستقام على ملاعب الاسيوطى بطريق القاهرة أسيوط الغربى لعدم الانتهاء من أعمال الصيانة استاد الفيوم الرياضى التى قاربت على الـ 3 سنوات دون الانتهاء منها.