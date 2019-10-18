من يفوز.. شاهد .. أخطبوط يسرق معدات أحد الغواصين.. والأخير لم يستسلم

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو يظهر لحظة هجوم أخطبوط كبير على معدات أحد الغواصين، في مدينة سيدني الأسترالية.



ووفقًا للصحيفة البريطانية، خرج الأخطبوط الفضولي من جحره، ليجد أمامه جهاز GoPro الخاص بالطالب لورانس شيل، الذي يدرس علم الأحياء المائية، ليلتف حوله بسرعة وينتزعه بمخالبه.



وأضافت الصحيفة أن "لورانس"، تصرف بحكمة وسرعة، عندما وجد الأخطبوط، يسحب الجهاز، ليقوم بشده منه، إلا أن الحيوان البحري لم يستسلم وأخذ يجذبه ناحيته في محاولات مستميتة للحصول عليه.



لكن الأمر انتهى بعد ثوانٍ لصالح "لورانس"، الذي اختطف جهاز التحكم، بعد أن استسلم الأخطبوط وعاد إلى ظلامه مرة أخرى.



