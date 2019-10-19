حصاد الأزهر في أسبوع.. خطة جديدة لتطوير الأداء بالمدينة الجامعية.. دراسات بنات بالإسكندرية تطلق حملة كلية بلا مخالفات

حصاد جامعة الأزهر في أسبوع

خطة جامعة الأزهر لتطوير الأداء بالمدن الجامعية

طلاب علوم الأزهر يشاركون في مسابقة هواوي العالمية في تكنولوجيا الاتصالات

كلية بلا مخالفات.. حملة بدراسات بنات الأزهر بالإسكندرية

جامعة الأزهر تشارك فى المعرض السنوى للثقافات العسكرية‎





شهدت جامعة الأزهر خلال الأسبوع الجاري عدة أحداث وفعاليات مهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي.





في البداية، كشف الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، عن خطة الجامعة لإدارة المدينة الجامعية وتطوير الأداء فيها.





وقال عامر، لصدى البلد، إن الجامعة أعدت خطة من شأنها اختيار لجنة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، للإشراف على المدينة الجامعية وإعطاء ملاحظاتهم للعمل فيها وتطوير الأداء بها من أجل تقديم خدمة مميزة للطلاب والطالبات.





وأضاف، أن الأساتذة الذين تم اختيارهم سيكلفون بالإشراف والمتابعة على كل ما يتم داخل المدينة الجامعية والإشراف على ما يقوم به مشرفو المدينة أنفسهم والموظفون بها، والمراقبة على عملهم وكيفية تسيير الأمور في المدينة والتعامل الذي يتم مع الطلاب.





وأشار إلى أن الأساتذة سيقومون بوضع هذه الملاحظات وعرضها على إدارة الجامعة للنظر فيها حتى يتم اتخاذ القرارات المناسبة والتي تحتاجها المدينة والطلاب بالفعل حتى تكون هناك نتائج ملموسة وتحسن في الأداء بالمدينة.





وأشار إلى أنه بداية من 20 أكتوبر الجاري، سيتم فتح باب التقديم وسحب المظاريف للطلاب الجدد من أجل السكن في المدينة العام الحالي ويستمر هذا التقديم حتى الرابع عشر من نوفمبر المقبل.





فيما انطلقت حملة كلية بلا مخلفات، بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، تحت اشراف الدكتورة بديعة الطملاوي عميدة الكلية.





قامت لجنة خدمة المجتمع برئاسة الدكتور عبدالله ابو العيون رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة ومكتب رعاية الطالبات باستكمال مشروع كلية بلا مخالفات والذي بدأته الكلية العام الماضي عن طريق إعادة تدوير القمامة ووضع النفايات في المكان المخصص لها٠





خصصت الكلية صناديق لجمع القمامة وجعلت لكل نوع قمامة صندوق، مثل صندوق للمواد العضوية واخر للأوراق واخر للمواد البلاستيكية واخر للزجاج حتى يسهل جمعها بشكل حضاري وغير صار.





ونظمت جامعة الأزهر بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري وتحت إشراف إدارة التربية العسكرية بجامعة الأزهر ، زيارة إلى بانوراما أكتوبر.





حضر الفعالية، الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، والدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة، والعقيد محمد سامى عبد العزيز مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة ولفيف من الأساتذة، وقد تم خلال الزيارة عرض الكورال والإنشاد الديني من طلاب وطالبات جامعة الأزهر.





وفى نهاية الزيارة تم إهداء درع جامعة الأزهر إلى رئيس هيئة البحوث العسكرية، وأشاد الحضور بالمستوى المتميز الراقي للأعمال الفنية المشاركة لأول مرة في معرض الثقافات العسكرية.





بينما يشارك عدد من طلاب قسم الحاسب الآلي بكلية العلوم بجامعة الأزهر، في مسابقة شركة هواوي العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.





ومن المقرر أن تعقد المسابقة في الفترة من أكتوبر الجاري حتى مايو 2020 تحت رعاية وزارة التعليم العالي.





ومن المقرر أن يحضر الطلاب المشاركون في المسابقة، محاضرات تعريفية تنظمها الشركة، من أجل توعية الطلاب بكيفية التسجيل في المسابقة يومي الخميس الموافق 17 أكتوبر ويوم الثلاثاء 12 نوفمبر بقاعة مبنى الفلك بكلية العلوم.



