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أخبار العالم

أردوغان يعلن موقفه من دخول الجيش السوري إلى المناطق الكردية

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 02:31 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أحمد محرم
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه "لا مشكلة بالنسبة لتركيا إذا تواجدت القوات السورية في مناطق أخلتها القوات الكردية".

ونقلت وكالة "رويترز" عن أردوغان توضيحه أن تركيا لا تهدف للبقاء في المناطق الواقعة تحت سيطرتها في شمال سوريا.

وفي الوقت ذاته، هدد أردوغان بأن العملية في سوريا ستستمر إذا لم يطبق اتفاق الهدنة بعد انقضاء أجل وقف إطلاق نار مدته 120 ساعة.

وقال أردوغان إن المنطقة الآمنة في سوريا ستمتد على طول الحدود لمسافة 440 كيلومتر، وتصل شرقا إلى الحدود العراقية.

وأكد أردوغان أن بلاده اتفقت مع واشنطن على المضي قدما في تنفيذ اتفاق وقف الأعمال القتالية، مضيفا أن "بلدينا سيبقيان على اتصال دائم".

وأضاف أردوغان أنه لا توجد اشتباكات في الوقت الراهن بشمال شرق سوريا.
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