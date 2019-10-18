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رياضة

كلوب يتحدث عن إقالة سولشاير.. موقف صلاح من المشاركة أمام اليونايتد.. إنجاز أرنولد التاريخي

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 03:38 م
كلوب ومحمد صلاح
كلوب ومحمد صلاح
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محمد السعيد
كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول موقف ثلاثي الفريق محمد صلاح وأليسون وماتيب، من المشاركة، أمام مانشستر يونايتد، الأحد، المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وقال يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر يونايتد: "مازال لدينا حصتين تدريبتين، ثم نقرر بعدها موقف موقف كل من صلاح وأليسون وماتيب من خوض اللقاء".

وعن أنباء إقالة سولشاير مدرب مانشستر يونايتد حال الخسارة من ليفربول قال كلوب: "أتمنى لكل مدرب في العالم من كل قلبي، أن يستمر مع فريقه لأطول فترة ممكنة، سواء سولشاير أو غيره".

وأضاف: "سنقاتل أمام مانشستر يونايتد بنسبة 100%، لأمنى أن نقدم مزيجا من السلوك الرائع والأداء العظيم".

وتابع: "في المواجهات الكبيرة، لا أضمن الفوز لكني متفائل، كرة القدم لا تعترف بالتاريخ والأرقام".

وتطرق كلوب للحديث عن إنجاز أرنولدا لتاريخي كأكثر مدافع يصنع أهدافا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي برصيد 12 هدفا، قائلا: "علامات التألق ظهرت على أرنولد مبكرا، وعمل بجد على إظهارها سريعا، شيئ لا يصدق بالنسبة له أن يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية".

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الـ 12 بـ 9 نقاط.
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