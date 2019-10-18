الطائفة الإنجيلية تشارك في احتفال "ثق وأطع" لمرور 10 سنوات علي إنشاء قناة "الملكوت".. صور

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أمس، الخميس، احتفال "ثِقْ وَأطِع" بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، بمناسبة مرور ١٠ سنوات على إنشاء قناة "الملكوت"، بحضور الدكتور القس مايكل يوسف، مؤسس قناة الملكوت، والقس سامح موريس، راعي الكنيسة.



كما شارك فريق ترنيم "الكنيسة ترنم" بقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي، الذي قدم مجموعة رائعة من الترانيم مع الأوركسترا الخاصة بالفريق.



وقدم رئيس الإنجيلية خطاب الحفل بعنوان "الثقة والطاعة في وعد الله" وقال "إن الطاعة في المستحيل تؤدي إلى اختبار الحضور الإلهي، ولا سيما في مواجهه الأحداث المؤلمة أو عدم فهم ما يحدث من حولنا"، مضيفًا "أسئلة كثيرة تدور بعقل الشباب والكبار، كما كان الوعد لإبراهيم، فَأَجْعَلَكَ أُمَّةً عَظِيمَةً وَأُبَارِكَكَ وَأُعَظِّمَ اسْمَكَ، وَتَكُونَ بَرَكَةً (تكوين ١٢: ٢)، فقد وعده الله أن يباركه ويبارك نسله ويكون بركة، وترك إبراهيم أرضه وعشيرته وذهب إلى أرض جديدة".



وتابع "أن هذا الترك هو أمر خطير في ذلك الوقت لأن الأرض في القديم كانت تعني الطعام والثروة، ولكن طوبى لم آمن ولم يرَ".



وكان من أبرز الحضور رئيس وقيادات سنودس النيل الإنجيلي، ورؤساء المذاهب الإنجيلية، وأعضاء المجلس الملي الإنجيلي العام.