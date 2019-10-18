تموين الشرقية.. تحرير ١٧٥٣ محضرًا وضبط 2 طن ونصف دقيق وسكر مدعم

أكدت "فايزة عبد الرحمن" وكيل وزارة التموين بالشرقية تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية والمخابز والمصانع ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية بالإشتراك مع الوحدات المحلية المختلفة ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والمتابعة الميدانية بالمحافظة لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات والتصدى لظاهرة الغش التجارى.



وأضافت "عبد الرحمن" انه قامت الإدارات التموينية المختلفة بشن حملات مفاجئة على الأسواق أسفرت عن تحرير ١٧٥٣ محضرًا متنوعًا منها تحرير (١٣١٤) محضرًا للمخابز البلدية والسياحية ما بين نقص وزن غير مطابقة للمواصفات والإشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة .



كما تم تحرير (٤٣٩) محضرًا للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للإستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص



واوضحت وكيل اول وزارة التموين بالشرقية أن الحملات التموينية أسفرت عن ضبط ٥٠٠ كيلو دقيق بلدى مدعم 82% و٢ طن سكر تموينى و٢٠٢ كرتونة زيت و٤٦ كيلو اسماك و٥٤ كيلو عسل و٤٤ كيس عصير و٢١ كيلو كبدة و٥ جركن زيت طعام.

و ضبط سلع غير غذائية منها ٢٠٠ كيلو منظفات و٢ شيكارة سماد.



وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقرارات التموينية لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.