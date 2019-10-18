كبار العلماء: الخروج عن تعاليم الإسلام أدى إلى انتشار الإرهاب والعنف.. صور

قال الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن أمر الخلاف الفقهي قديم ومن تحدث عنه بشكل سلبي فهو لا يعرف عن الإسلام شيئا لأن النبي الكريم كان يتكلم في القضية الواحدة بأكثر من كلام وهو بالتالي يسمى بخلاف التنوع وليس خلاف التضاد.



وأضاف معبد، لصدى البلد، أن كل شيء يدعو إلى الإرهاب والتطرف لا يوجد له أى مستند من الدين ولكن على مدى نشأة الحياة الإسلامية كان الإرهاب أو العنف نتيجة الخروف عن تعاليم الإسلام وليس من خلال الإسلام.



وأشار إلى أن الفضائيات هي التي تقحم نفسها في مناقشة الخلافيات وهي لا تدعى لها أصلا فلابد من ضبط هذا الأمر حتى إن دخلت فتكون بأمر إيجابي وليس بصورة سلبية.



وأوضح أن كثيرا منا يحفظ القرآن الكريم ولكن تعلم القرآن ليكون نبراسا لنا فى الحياة هو الذى جاء به الرسول الكريم بحكمة، منوها أن الحكمة تعنى وضع الشيء فى موضعه المناسب ولو وضع كل شيء فى موضعه لتغير حالنا إلى ما تركنا عليه النبى وهو المحجة البيضاء.



وقال إن الدفاع عن السنة النبوية يكون بالإطلاع والتعلم لنصوص السنة النبوية من مصادرها الأصيلة وعن مشايخها الموثوقين، وكل الطعون التي تقدم ضد السنة تعتمد علي جهل أبناء الإسلام بالسنة النبوية.