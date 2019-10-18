بتكلفة 10 ملايين جنيه .. وزير الشباب والرياضة يفتتح صالة الأنشطة بنادي مطروح الرياضي

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صالة الأنشطة بنادي مطروح الرياضي، بتكلفة 10 ملايين جنيه، في مستهل جولته التفقدية برفقة اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح.



أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بتطوير مراكز الشباب، علاوة على حرصها الشديد على تطوير البرامج والأنشطة، والاهتمام بالتنمية الرياضية لتلبية احتياجات ومتطلبات نشء وشباب الجمهورية.



أشار " صبحي" إلى أن هناك تواصلا مستمر بين القيادة السياسية والشباب من خلال مؤتمرات الشباب، وحرصها الشديد على التواجد بين الشباب عن قرب، مشيرا إلى إقامة المشروعات المشتركة والمتكاملة من خلال التنسيق بين الوزارات المختلفة لتحسين الخدمات التي تقدم للشباب.



يذكر أن وزير الشباب والرياضة وصل صباح اليوم، إلى محافظة مطروح، وكان في استقباله اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح، لتفقد المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.