شاهد.. كيف استطاع الأمن السعودي إنقاذ 3 محتجزين في جبال واعرة

باشر طيران الأمن السعودي صباح اليوم إنقاذ 3 محتجزن في أحد جبال الباحة الوعرة ببني علي حيث تبلغ مركز القياده والتوجيه بالدفاع المدني بمنطقة الباحة في تمام الساعه 7:15 من صباح اليوم الجمعة من قبل أحد المواطنين باحتجازه مع زملائه في منطقة جبلية بجرداء بني علي التابع لمركز الحجرة.



وعلى الفور تم تحريك فرقتين من الانقاذ الجبلي بمحافظة المندق ، وبعدد ٩ أفراد وضابط ، كما تم تحريك فرقة انقاذ جبلي من الحجره بواقع ١١ فردًا وضابطًا ، وبمشاركة فريق السلام السعودي ، وكذلك فريق الحزم.



وتم الوصول للمحتجزين من قبل رجال الدفاع المدني عند الساعة ١١:٢٩ من صباح هذا اليوم وعددهم ثلاثة أشخاص (اثنان من الجنسية السعوديه وواحد من الجنسية العربيه) وتم نقلهم لمنطقة آمنه ، وتعذر مواصلة نقلهم للارهاق الشديد والتعب الذي لحق بهم.



وتم استدعاء طيران الأمن لنقلهم وذلك لوعورة المنطقه وشدة انحداراتها وتم نقلهم جميعًا إلى مهبط الطائرة بمحافظة الحجرة والكشف عليهم من قبل الهلال الأحمر ، وتسليمهم لجهة الاختصاص وانهاء إجراءات الحادث.